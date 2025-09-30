LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 1-2 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break nel secondo set per la ceca passaggio a vuoto dell’azzurra

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-15 Esce il rovescio di Bouzkova. 0-15 Paolini sbaglia con il dritto lungolinea in uscita dal servizio. 2-2 CONTRO BREAK PAOLINI. Si ritorna subito on serve con Bouzkova che regala il game alla nostra Jasmine grazie ad un altro doppio fallo. Seconda. 30-40 Spinge Paolini sul rovescio di Bouzkova, costringendola all’errore. Palla dell’immediato contro break. 30-30 Brutto errore dell’azzurra che sbaglia con il dritto. 15-30 In rete il rovescio della ceca. 15-15 Smash vincente di Bouzkova. 0-15 Schiaffo al volo di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini bouzkova 6 2 1 2 wta pechino 2025 in diretta break nel secondo set per la ceca passaggio a vuoto dell8217azzurra

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 1-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: break nel secondo set per la ceca, passaggio a vuoto dell’azzurra

In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova

WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi

A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race

live paolini bouzkova 6LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... Secondo oasport.it

live paolini bouzkova 6A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Bouzkova 6