LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 1-2 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break nel secondo set per la ceca passaggio a vuoto dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-15 Esce il rovescio di Bouzkova. 0-15 Paolini sbaglia con il dritto lungolinea in uscita dal servizio. 2-2 CONTRO BREAK PAOLINI. Si ritorna subito on serve con Bouzkova che regala il game alla nostra Jasmine grazie ad un altro doppio fallo. Seconda. 30-40 Spinge Paolini sul rovescio di Bouzkova, costringendola all’errore. Palla dell’immediato contro break. 30-30 Brutto errore dell’azzurra che sbaglia con il dritto. 15-30 In rete il rovescio della ceca. 15-15 Smash vincente di Bouzkova. 0-15 Schiaffo al volo di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
