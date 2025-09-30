LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 1-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set l’azzurra vuole chiudere la pratica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 40-40 Errore dell’azzurra che manda in rete una volée abbastanza comoda. 40-30 In rete il dritto di Jasmine in uscita dal servizio. 40-15 Paolini punta al corpo di Bouzkova e ha ragione. Non riesce la volée alla ceca. 30-15 Fuori giri il rovescio di Paolini, ancora. Seconda. 30-0 Esce il rovescio di Bouzkova. 15-0 Riparte dallo smash vincente Paolini. 1-1 GAME BOUZKOVA. Tre brutti errori di Paolini che ha giocato male questo servizio della ceca. 40-0 Altro errore della nostra campionessa che va fuori giri anche con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - bouzkova
WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race
Inizia l'ultimo match di giornata a Pechino: Jasmine Paolini affronta Marie Bouzkova per un posto ai quarti di finale! - X Vai su X
Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi Negli ottavi troverà la ceca Marie Bouzkova - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine ... oasport.it scrive
A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6- Come scrive oasport.it