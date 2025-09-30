CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 40-40 Errore dell’azzurra che manda in rete una volée abbastanza comoda. 40-30 In rete il dritto di Jasmine in uscita dal servizio. 40-15 Paolini punta al corpo di Bouzkova e ha ragione. Non riesce la volée alla ceca. 30-15 Fuori giri il rovescio di Paolini, ancora. Seconda. 30-0 Esce il rovescio di Bouzkova. 15-0 Riparte dallo smash vincente Paolini. 1-1 GAME BOUZKOVA. Tre brutti errori di Paolini che ha giocato male questo servizio della ceca. 40-0 Altro errore della nostra campionessa che va fuori giri anche con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 1-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set, l'azzurra vuole chiudere la pratica