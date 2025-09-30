LIVE Paolini-Bouzkova 5-2 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurra che si porta ad un game dal primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 30-40 Uscita pazzesca con il dritto lungolinea che diventa un vincente. Set point. Seconda palla. 30-30 Non entra la seconda di Bouzkova, doppio fallo. Seconda. 30-15 La ceca spinge bene il dritto, Paolini ci prova ma non può difendersi. Seconda palla. 15-15 Servizio lento e Paolini può spingere la risposta. L’azzurra costringe all’errore Bouzkova. Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto di Bouzkova. 5-2 GAME PAOLINI. L’azzurra continua a spingere quasi ogni colpo che gioca, e va bene cosi. Jas è in forma e al momento sta gestendo il set. 🔗 Leggi su Oasport.it

