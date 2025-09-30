LIVE Paolini-Bouzkova 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | nessun break in partenza di match l’azzurra vuole i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 15-0 Volée bellissima di Paolini che vince lo scambio. 3-1 BREAK PAOLINI. Sbaglia ancora Bouzkova e l’azzurra le strappa il servizio senza fare nulla di speciale. Bene così. 40-A Doppio fallo e palla break per la nostra azzurra. Seconda. 40-40 Spinge bene Paolini con il dritto in diagonale e costringe Bouzkova a commettere un altro errore. A-40 Rovescio al volo della ceca che trova il vincente. 40-40 Sbaglia ancora Bouzkova, che manda in rete il rovescio. 40-30 Esce di poco la risposta di Paolini. Seconda. 30-30 Bouzkova sbaglia con il dritto dal centro della riga di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

