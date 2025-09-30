LIVE Padova-Avellino il tabellino
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino a Padova per confermare il momento positivo e dare ulteriore continuità al cammino in campionato. I lupi arrivano con tre vittorie consecutive e con la fiducia di un gruppo che ha trovato compattezza e identità. La difesa, reduce dal primo clean sheet stagionale, rappresenta il simbolo della solidità biancoverde. LE SCELTE. Raffaele Biancolino ridisegna l’Avellino in vista della sfida con il Padova allo stadio Euganeo. In difesa il tecnico rilancia Enrici e lascia in panchina Simic, mentre sulla corsia mancina tocca a Milani presidiare la fascia. La novità più attesa riguarda la trequarti, dove torna dal primo minuto Insigne, chiamato a dare qualità e imprevedibilità alla manovra biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
