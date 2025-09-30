LIVE Inter-Slavia Praga Champions League calcio in DIRETTA | Thuram e Lautaro dal 1’ Calhanoglu alla prova del 9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:51 Gli ospiti, tuttavia, allenati da Jind?ich Trpišovský, hanno vinto il campionato casalingo l’anno scorso e, ad oggi, sono secondi a 24 punti ad un solo punto dalla capolista Sparta Praga. 20:48 Atmosfera stupenda, come sempre, a “La Scala” del calcio! 20:45 Si tratta solamente della 3a volta che i due team si affrontano. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della stagione 201920. In quell’occasione, l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro nella gara inaugurale grazie al gol di Barella e vinse 3-1 a Praga grazie a una doppietta di Lautaro Martínez 20:42 Ago della bilancia sarà, sicuramente, Calhanoglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

