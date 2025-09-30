LIVE Inter-Slavia Praga 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | doppietta di Lautaro e gol di Bisseck i nerazzurri dilagano a San Siro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Spinta maliziosa di Chaloupek che mette fuori tempo Pio Esposito. Attacca ora lo Slavia Praga. Bene però anche qui Bastoni. 71? Copre bene Akanji un pallone poco velenoso. Si riparte da Sommer che lascia a Bastoni il compito di rinviare. 69? Ci prova Pio Esposito con un replay del gol di Lautaro e di Bisseck attaccando il primo palo. Palla sul fondo. 68? Ottima prestazione fin qui dei nerazzurri che però, ad onor del vero, stanno affrontando una squadra che sembra non essere scesa in campo a questo momento. 65? Fuori Lautaro, fuori Thuram, fuori Bisseck e fuori anche Zielinski. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - X Vai su X
Inter-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. sport.sky.it scrive
LIVE Inter-Slavia Praga, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri con Thuram e Lautaro dal 1’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ecco le formazioni ufficiali: Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, ... Come scrive oasport.it