LIVE Inter-Slavia Praga 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | doppietta di Lautaro e gol di Bisseck i nerazzurri dilagano a San Siro

72? Spinta maliziosa di Chaloupek che mette fuori tempo Pio Esposito. Attacca ora lo Slavia Praga. Bene però anche qui Bastoni. 71? Copre bene Akanji un pallone poco velenoso. Si riparte da Sommer che lascia a Bastoni il compito di rinviare. 69? Ci prova Pio Esposito con un replay del gol di Lautaro e di Bisseck attaccando il primo palo. Palla sul fondo. 68? Ottima prestazione fin qui dei nerazzurri che però, ad onor del vero, stanno affrontando una squadra che sembra non essere scesa in campo a questo momento. 65? Fuori Lautaro, fuori Thuram, fuori Bisseck e fuori anche Zielinski.

