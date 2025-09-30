LIVE Inter-Slavia Praga 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi auguriamo buonanotte e buon divertimento! 22:54 I milanesi volano così a punteggio pieno a 6 punti dopo il 0-2 maturato contro l’Ajax e la vittoria odierna. 22:53 Ottima partita, in linea generale, dei nerazzurri. Thuram magistrale tra palle rubate, tentativi di gol e falli presi. Buonissima anche al fase difensiva anche se non ci sono state occasioni incredibili per gli avversari. 22:51 L’11 di Chivu vince con eleganza e stile una partita che difficilmente, per come hanno giocato gli avversari, poteva andare diversamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
