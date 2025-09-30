CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Numero spettacolare di Dimarco che evita il raddoppio elegantemente e poi imposta. 50? Brutto avvio di ripresa. Sembra bloccato lo Slavia Praga e l’Inter meno cattivo rispetto a qualche minuto fa. 49? Si è giocato poco in questo avvio di 2° tempo. Tanti falli. 47? Giallo a Bisseck che atterra, alla fine, Provod. 46? Fuori invece Kusej e Sabilek per lo Slavia Praga e dentro Chory e Schranz. 45? Nessun cambio per l’Inter. Partiti con il 2° tempo! 22:01 A breve in campo per il 2° tempo! 45’+1 Chiude in possesso palla lo Slavia Praga. Si va all’intervallo sul 2-0 per l’Inter che ha dominato la partita fin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Inter-Slavia Praga 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: via con il 2° tempo! Lautaro-Dumfries guidano i nerazzurri.