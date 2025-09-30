LIVE Inter-Slavia Praga 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro-Dumfries i nerazzurri avanti all’intervallo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:01 A breve in campo per il 2° tempo! 45’+1 Chiude in possesso palla lo Slavia Praga. Si va all’intervallo sul 2-0 per l’Inter che ha dominato la partita fin qui. 44? Momento davvero brutto del match. L’intensità è drasticamente calata. Ci sarà 1 minuto di recupero! 42? Molto con calma i giocatori dello Slavia Praga a battere una rimessa laterale. Sembra non sia questa la battaglia da combattere per l’11 allenato da Jind?ich Trpišovský. Quasi fossero già rassegnati. 41? Provano a far girare palla i cechi ma è un possesso per lo più sterile. 40? Lotta contro due avversari Lautaro, ora sì che l’arbitro fischia e l’Inter può risalire. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Inter-Slavia Praga, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri con Thuram e Lautaro dal 1’ - - X Vai su X
Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. Da sport.sky.it
Inter-Slavia Praga LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Slavia Praga di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive