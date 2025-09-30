LIVE Inter-Slavia Praga 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro-Dumfries i nerazzurri avanti alla mezz’ora!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Lotta contro due avversari Lautaro, ora sì che l’arbitro fischia e l’Inter può risalire. 39? Scambio bellissimo tra Bastoni e Lautaro. Poi la sponde di Zielinski non trova Dimarco. Ripartono i cechi. 38? Tutto regolare secondo l’arbitro l’intervento su Dumfries che palesemente è stato strattonato. E’ calata molto l’intensità ora. 36? Punizione per lo Slavia Praga, esce saldamente Sommer. 35? Difficile rispondere per la squadra di Jind?ich Trpišovský. Sta diventando una festa a San Siro. ma la partita è ancora lunga! 34? GOLLLLLLL DI DUMFRIES!!!! THURAM MAGISTRALE SALTA L’UOMO E SERVE UN PALLONE STUPENDO PER DUMFRIES CHE ANTICIPA SUL PRIMO PALO STANEK!! 33? Faticano i cechi a mettere pressione agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

