LIVE Inter-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | buon avvio dei nerazzurri ottimo Thuram in questi primi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Sempre nella metà campo dello Slavia Praga l’Inter. Con tutta la propria squadra. 24? Recuperata subito palla dai padroni di casa, il contropiede è fulmineo. Cross di Dimarco, Lautaro la rimette dentro e Thuram non centra la porta da posizione non facile. 24? Fischiato un fallo a Thuram, lo Slavia sale e guadagna una rimessa in zona d’attacco. 23? Nel mucchio LAUTARO!!! Palla alta di un soffio su cross di Dimarco! Forse l’occasione migliore fin qui! 22? Parte Calhanoglu, ci mette una pezza la difesa dello Slavia. Sarà angolo per i padroni di casa. 21? fallo di Zima su Lautaro, punizione per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inter-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: buon avvio dei nerazzurri, ottimo Thuram in questi primi minuti