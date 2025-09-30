CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Partiti! 20:57 A breve gli inni, poi il via al match! 20:54 Debutto stagionale per Chivu e l’Inter a San Siro in Champions League. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo ora. 20:51 Gli ospiti, tuttavia, allenati da Jind?ich Trpišovský, hanno vinto il campionato casalingo l’anno scorso e, ad oggi, sono secondi a 24 punti ad un solo punto dalla capolista Sparta Praga. 20:48 Atmosfera stupenda, come sempre, a “La Scala” del calcio! 20:45 Si tratta solamente della 3a volta che i due team si affrontano. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della stagione 201920. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Inter-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: al via il match!