LIVE Atalanta-Club Brugge Champions League calcio in DIRETTA | torna Lookman titolare!

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen 17.58 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Atalanta-Brugge. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA, Juric cerca la vittoria. Il grosso 4-0 subìto dal PSG al 'Parco dei Principi' è stato oramai assorbito in fretta e furia dall'Atalanta, pronta a tornare sul terreno di gioco in Champions League nella seconda tornata della League Phase.

La prima in casa di UEFA Youth League! Club Brugge | MD2 Stadio comunale - Caravaggio ? 14:00 CEST UEFA TV https://www.atalanta.it/news/uefa-youth-league-martedi-in-casa-contro-il-club-brugge #AtalantaBrugge #UYL #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook

Il Club Brugge passa in vantaggio con Bisiwu Bisiwu scores for Club Brugge #AtalantaBrugge 0-1 | 31' #UYL - X Vai su X

Atalanta-Club Brugge: dove vederla in tv e streaming le le formazioni ufficiali: Lookman e Ederson dal 1' - Torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase e l'Atalanta ospita il Club Brugge per provare a voltare pagina dopo la batosta al debutto col Psg. Lo riporta ilmessaggero.it

LIVE Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA: servono punti, ma l’avversaria è scomoda - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta- oasport.it scrive