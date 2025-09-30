LIVE Atalanta-Club Brugge Champions League calcio in DIRETTA | servono punti ma l’avversaria è scomoda
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA, Juric cerca la vittoria. Il grosso 4-0 subìto dal PSG al ‘Parco dei Principi’ è stato oramai assorbito in fretta e furia dall’Atalanta, pronta a tornare sul terreno di gioco in Champions League nella seconda tornata della League Phase. Al ‘Gewiss Stadium’ c’è il Club Brugge, squadra già sfidato un anno fa e portatrice di molti ricordi tristi: gli artefici infatti furono proprio Vanaken e compagni a eliminare ai sedicesimi la squadra orobica, partite perse sia all’andata in Belgio (2-1) che al ritorno in Italia (1-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
