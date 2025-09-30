LIVE Atalanta-Club Brugge Champions League calcio in DIRETTA | servono punti alla Dea ma l’avversaria è scomoda
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA, Juric cerca la vittoria. Il grosso 4-0 subìto dal PSG al ‘Parco dei Principi’ è stato oramai assorbito in fretta e furia dall’Atalanta, pronta a tornare sul terreno di gioco in Champions League nella seconda tornata della League Phase. Al ‘Gewiss Stadium’ c’è il Club Brugge, squadra già sfidato un anno fa e portatrice di molti ricordi tristi: gli artefici infatti furono proprio Vanaken e compagni a eliminare ai sedicesimi la squadra orobica, partite perse sia all’andata in Belgio (2-1) che al ritorno in Italia (1-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atalanta - club
La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché
Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Atalanta-Club Brugge (Champions League, 30-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta-#ClubBrugge - X Vai su X
ATALANTA-BRUGES SFIDA ALLA TRADIZIONE SFAVOREVOLE Atalanta Bergamasca Calcio UEFA Champions League Club Brugge K.V. #bruges #atalantabruges #atalanta #juric #champions Telenova Novastadio #novastadio #mauriziolorenzi #malo #tel - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA: servono punti, ma l’avversaria è scomoda - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta- oasport.it scrive
Atalanta-Club Brugge, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Club Brugge, secondo turno della fase a girone unico di Champions League ... Si legge su fanpage.it