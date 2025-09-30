CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 20.39 Grande secondo tempo dell’Atalanta che ribalta il Brugge grazie agli ingressi di Sulemana e Samardzic, primi tre punti in Champions League per la squadra allenata da Juric. 96? Finisce la partita, Atalanta-Club Brugge 2-1. 94? Ultimo giro d’orologio della partita. 92? Sulemana pescato in fuorigioco mentre si involava in porta. 90? Ci saranno 5 minuti di recupero. 88? Goooooooooooooooooooool, Pasalic di testa la schiaccia in porta a seguito di un corner di Samardzic, Atalanta-Club Brugge 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atalanta-Club Brugge 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Samardzic e Pasalic ribaltano la rete di Tzolis