LIVE Atalanta-Club Brugge 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggia Samardzic su rigore!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Ammonito De Roon per proteste. 80? Sulemana a giro sfiora il 2-1. 78? Dentro Vetlesen e fuori Forbs nell’Atalanta. 76? Incredibile errore di Musah che stava per regalare a Vermant il gol del raddoppio. 74? Gooooooooool, Samardzic pareggia su rigore, Atalanta-Club Brugge 1-1. 72? RIGORE per l’Atalanta, atterrato Pasalic. 70? Musah spreca davanti al portiere. 68? Spinge a pieno organico l’Atalanta. 66? Sinistro di Samardzic, pallone alto. 64? Fuori Tresoldi, dentro Vermant nel Brugge. 62? Fuori Ederson e Lookman, dentro Samardzic e Sulemana nell’Atalanta. 🔗 Leggi su Oasport.it
