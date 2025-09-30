LIVE Atalanta-Club Brugge 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | Tzolis apre le marcature!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Tzolis e Tresoldi si stanno mettendo in mostra. 39? Gol di Tzolis, il talentuoso greco si inventa una giocata da urlo con un destro sul secondo palo, Atalanta-Club Brugge 0-1. 37? Tzolis per Tresoldi che in spaccata non trova il pallone. 35? Bella giocata di Tresoldi che non porta però al tiro del Brugge. 33? Bernasconi per Bellanova che viene anticipato in area di rigore. 31? Palla di Tzolis fuori misura per i compagni di squadra. 29? L’Atalanta deve essere più precisa per arrivare al gol. 27? Inserimento di Ahanor, palla per Bernasconi che manca il cross. 🔗 Leggi su Oasport.it
