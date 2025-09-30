LIVE Atalanta-Club Brugge 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 Dopo il buon inizio di partita l’Atalanta si perde, non riesce mai veramente a tirare in porta, cosa che invece fa Tzolis che trova il secondo palo. A tra poco il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Atalanta-Club Brugge 0-1. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Tzolis e Tresoldi si stanno mettendo in mostra. 39? Gol di Tzolis, il talentuoso greco si inventa una giocata da urlo con un destro sul secondo palo, Atalanta-Club Brugge 0-1. 37? Tzolis per Tresoldi che in spaccata non trova il pallone. 35? Bella giocata di Tresoldi che non porta però al tiro del Brugge. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atalanta - club
La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché
Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Atalanta-Club Brugge (Champions League, 30-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
I nostri 11 per Atalanta-Club Brugge Our starting XI for Atalanta v Club Brugge #AtalantaBrugge #UCL #GoAtalantaGo - X Vai su X
La prima in casa di UEFA Youth League! Club Brugge | MD2 Stadio comunale - Caravaggio ? 14:00 CEST UEFA TV https://www.atalanta.it/news/uefa-youth-league-martedi-in-casa-contro-il-club-brugge #AtalantaBrugge #UYL #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - L'Atalanta di Juric affronta il Club Brugge di Hayen nella seconda giornata di Champions League. Secondo calciomercato.it
Atalanta -Bruges Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Club Brugge in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Martedì 30 Settembre ore 18:45. Segnala stadiosport.it