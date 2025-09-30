LIVE Atalanta-Club Brugge 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | dentro Musah!

30 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Destro di Zappacosta che per poco non trova la porta. 58? Lookman per Ahanor, pallone fuori dopo il colpo di testa. 56? Lookman con il destro non trova il secondo palo. 54? Fuori il difensore e dentro Musah nell’Atalanta. 52? Problema fisico per Kossounou. 50? Ancora Tzolis chiama alla respinta Carnesecchi. 48? Fuori Bellanova e dentro Zappacosta nell’Atalanta. 46? Inizia il secondo tempo! 19.33 Dopo il buon inizio di partita l’Atalanta si perde, non riesce mai veramente a tirare in porta, cosa che invece fa Tzolis che trova il secondo palo. A tra poco il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Atalanta-Club Brugge 0-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

