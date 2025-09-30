LIVE Atalanta-Club Brugge 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | tornano Ederson e Lookman titolari!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Pasalic sarà il secondo trequartista accanto a Lookman. 18.24 Il giovane Bernasconi giocherà la sua seconda partita titolare in Champions League di seguito, dopo il debutto con il PSG. 18.20 La prima vera grande notizia è il ritorno dal primo minuto di Lookman e Ederson, due titolarissimi assenti per vari motivi da inizio stagione. 17.59 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
