LIVE Atalanta-Club Brugge 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | tornano Ederson e Lookman titolari!

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Pasalic sarà il secondo trequartista accanto a Lookman. 18.24 Il giovane Bernasconi giocherà la sua seconda partita titolare in Champions League di seguito, dopo il debutto con il PSG. 18.20 La prima vera grande notizia è il ritorno dal primo minuto di Lookman e Ederson, due titolarissimi assenti per vari motivi da inizio stagione. 17.59 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atalanta club brugge 0 0 champions league calcio in diretta tornano ederson e lookman titolari

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Club Brugge 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: tornano Ederson e Lookman titolari!

In questa notizia si parla di: atalanta - club

La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché

Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Atalanta-Club Brugge (Champions League, 30-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

live atalanta club bruggeDIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - L'Atalanta di Juric affronta il Club Brugge di Hayen nella seconda giornata di Champions League. calciomercato.it scrive

live atalanta club bruggeLIVE Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA: servono punti, ma l’avversaria è scomoda - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atalanta Club Brugge