LIVE Atalanta-Club Brugge 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Subito pressing offensivo dell’Atalanta. 3? BERNASCONI subito destro potente che sfiora il secondo palo. 1? Inizia la partita! 18.44 Tutto pronto per l’inizio del match. 18.41 Ingresso in campo dei giocatori, tutto pronto pe la partita. 18.37 L’Atalanta deve necessariamente vincere questa partita per guardare al meglio il futuro. 18.33  Ahanor dopo le belle prestazioni viene ancora confermato a sinistra nel terzetto difensivo. 18.28 Pasalic sarà il secondo trequartista accanto a Lookman. 18.24 Il giovane Bernasconi giocherà la sua seconda partita titolare in Champions League di seguito, dopo il debutto con il PSG. 🔗 Leggi su Oasport.it

