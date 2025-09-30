LIVE Atalanta-Club Brugge 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | occasione per Bernasconi!

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Sale ora il Brugge. 13? Tzolis dalla distanza manda alto. 11? Partita contratta fino a questo momento. 9? Errore di Krstovic che regala palla al Brugge. 7? Lungo possesso palla per l’Atalanta. 5? Subito pressing offensivo dell’Atalanta. 3? BERNASCONI subito destro potente che sfiora il secondo palo. 1? Inizia la partita! 18.44 Tutto pronto per l’inizio del match. 18.41 Ingresso in campo dei giocatori, tutto pronto pe la partita. 18.37 L’Atalanta deve necessariamente vincere questa partita per guardare al meglio il futuro. 18.33  Ahanor dopo le belle prestazioni viene ancora confermato a sinistra nel terzetto difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

