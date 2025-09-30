CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, un ultimo atto di altissimo livello nella capitale giapponese. Continua la sfida a distanza infrasettimanale tra i due più forti giocatori del mondo, che si sfidano non da troppo lontano ma comunque in due tornei differenti. Se Sinner ha quasi pareggiato la cambiale di 300 punti che difendeva, ecco che Alcaraz dovrà confermare il titolo vinto 12 mesi fa a Pechino se non vorrà perdere punti nei confronti del talento pusterese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca l’immediata rivincita dopo la Laver Cup