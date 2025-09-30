LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 6-4 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | l’iberico supera il braccino a suo modo e vince un altro titolo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale di Tokyo che incorona ancora Carlos ALCARAZ, il quale migliora ancora la percentuale di vittorie in finale (24 W e 7 L). Un saluto sportivo, domani la risposta di SINNER! 12:50 Purtroppo Fritz ha dovuto tirare vistosamente i remi in barca dopo che ha accusato un problema alla coscia destra, verosimilmente una contrattura. Statistiche comunque a favore di Alcaraz, che vince il 78% di punti con la prima in campo e il 43% sulla seconda, con entrambi che hanno fatto fatica a difenderla (41% per Fritz). Sei ace per uno, Fritz chiude il torneo a quota 63 ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
