CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Vince un altro game Fritz. A breve chiuderà l’iberico con il servizio! O proverà a farlo. 40-30 Lungo il dritto. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Sbaglia di rovescio Fritz. 15-0 Prima vincente. 5-1 A quindici lo spagnolo. 40-15 Prima e comoda volèe. 30-15 Lungo il recupero di rovescio dell’USA. 15-15 Ace. 0-15 Risposta vincente Fritz. 1-4 Si, errore di dritto e altro break. Niente ritiro, trattandosi di una finale. Alcaraz a un passo dal titolo numero 8 a livello 500! Seconda, ci siamo? 30-40 Servizio vincente. 15-40 Altro errore di dritto e due semi match point. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-2, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: spagnolo con il titolo in mano