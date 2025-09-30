CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Impressionante passante slice in corsa, agguantato con la punta dell’attrezzo di Alcaraz. 15-15 Vola via il dritto di Fritz. 15-0 Prima vincente. 1-3 Servizio e maestosa volèe di dritto in controbalzo. Tutti a casa. A-40 Vabbè, ACE. 40-40 Prima vincente. Discreto giocatore il murciano. 40-A Si allunga ed esce il comodo rovescio dopo la prima dello spagnolo. Concede la prima chance del match. 40-40 Bravo con il dritto in cross Fritz. 40-30 Ace. 30-30 Risposta profonda e angolata di rovescio dell’americano e punto! 30-15 Prima vincente. 15-15 Largo il dritto difensivo di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 2-1, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: 2° set segnato dal break in apertura