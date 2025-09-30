LIVE Alcaraz-Fritz 5-4 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | arriva il break dello spagnolo al 6° tentativo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ci voleva un gratuito orribile dopo il servizio di Fritz. Break Alcaraz! 30-40 Solita prima, solito punto. 15-40 E allora, diventano quindi 6 le chance di break totali costruite da Alcaraz. Manca solo la trasformazione. 15-30 Risposta nei piedi e punto Alcaraz. Il break è nell’aria comunque. 15-15 Impressionante rovescio vincente lungoriga dell’USA. 0-15 Largo il rovescio difensivo di Fritz, che parte di nuovo ad handicap. 4-4 Ace. Che fenomeno. 40-30 NOOO! Come ne esce lo spagnolo: rovescio lungoriga vincente mozzafiato dopo uno scambio da oltre 15 tiri! 30-30 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

