LIVE Alcaraz-Fritz 5-4 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | arriva il break dello spagnolo al 6° tentativo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ci voleva un gratuito orribile dopo il servizio di Fritz. Break Alcaraz! 30-40 Solita prima, solito punto. 15-40 E allora, diventano quindi 6 le chance di break totali costruite da Alcaraz. Manca solo la trasformazione. 15-30 Risposta nei piedi e punto Alcaraz. Il break è nell’aria comunque. 15-15 Impressionante rovescio vincente lungoriga dell’USA. 0-15 Largo il rovescio difensivo di Fritz, che parte di nuovo ad handicap. 4-4 Ace. Che fenomeno. 40-30 NOOO! Come ne esce lo spagnolo: rovescio lungoriga vincente mozzafiato dopo uno scambio da oltre 15 tiri! 30-30 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - fritz
Pronostico Fritz-Alcaraz: lo statunitense può sognare con il servizio
Wimbledon 2025, iniziano i quarti di finale. Alcaraz e Fritz mettono nel mirino lo scontro diretto
Wimbledon 2025, oggi 8 luglio: iniziano i quarti di finale. Sabalenka, Alcaraz, Fritz in campo | Orari e diretta TV
From San Francisco to Tokyo One week on from their Laver Cup clash, it's Fritz vs Alcaraz for the title! - X Vai su X
Paolini, Musetti e Cobolli in campo a Pechino Alcaraz e Fritz impegnati a Tokyo L'orario dei match ? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca l’immediata rivincita dopo la Laver Cup - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell'ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di ... Da oasport.it
Fritz-Alcaraz 4-6, 7-5, 3-6, 6-7: lo spagnolo vince e torna in finale per il terzo anno consecutivo. Ottima prova dell'americano - Alla fine vince Carlos Alcaraz dopo un fantastico tie break di Fritz giocato punto su punto. Da leggo.it