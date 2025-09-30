CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente. 15-30 DOPPIO FALLO! Seconda 15-15 Attenzione, si difende bene Fritz in controbalzo e poi raccoglie il non forzato del rivale. 15-0 Servizio vincente Alcaraz. 3-4 Servizio e smash di rimbalzo. Ritrova la prima Fritz e resta in vantaggio! A-40 Prima a segno a 222kmh! 40-40 Risposta nei piedi, stecca Fritz. Tante seconde A-40 Gran contropiede di rovescio dell’USA. 40-40 Incredibile guizzo di Fritz con Alcaraz che aveva risposto lungoriga di rovescio ed era sceso. La volèe bastava che fosse indirizzata di là ed era break e anche set con ogni probabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 3-4, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo continua a non sfruttare palle break!