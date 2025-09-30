LIVE Alcaraz-Fritz 2-3 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | lo spagnolo si perde sullo 0-40 e non sfrutta le chance!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente. 2-3 Clamorosa rimonta di Fritz nel gioco, ci sono però i demeriti di Alcaraz. A-40 Speciale il passante in corsa di rovescio stretto dell’americano! 40-40 Anche l’approccio in slice esce!! Che errore! 30-40 Si è difeso sulla riga Fritz, poi gratuito grave di rovescio dello spagnolo. 15-40 Servizio vincente. 0-40 Dritto vincente dal centro. Ecco che Alcaraz inizia a imporre il suo predominio. 0-30 Doppio fallo. Gravissimo 0-15 Largo il dritto di Fritz. 2-2 Molto maturo Alcaraz, non perde la via e nonostante la risposta di Fritz lo chiama a rete e lo lobba col rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alcaraz-Fritz 2-3, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo si perde sullo 0-40 e non sfrutta le chance!