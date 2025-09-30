LIVE Alcaraz-Fritz 2-3 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | lo spagnolo si perde sullo 0-40 e non sfrutta le chance!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente. 2-3 Clamorosa rimonta di Fritz nel gioco, ci sono però i demeriti di Alcaraz. A-40 Speciale il passante in corsa di rovescio stretto dell’americano! 40-40 Anche l’approccio in slice esce!! Che errore! 30-40 Si è difeso sulla riga Fritz, poi gratuito grave di rovescio dello spagnolo. 15-40 Servizio vincente. 0-40 Dritto vincente dal centro. Ecco che Alcaraz inizia a imporre il suo predominio. 0-30 Doppio fallo. Gravissimo 0-15 Largo il dritto di Fritz. 2-2 Molto maturo Alcaraz, non perde la via e nonostante la risposta di Fritz lo chiama a rete e lo lobba col rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - fritz
Pronostico Fritz-Alcaraz: lo statunitense può sognare con il servizio
Wimbledon 2025, iniziano i quarti di finale. Alcaraz e Fritz mettono nel mirino lo scontro diretto
Wimbledon 2025, oggi 8 luglio: iniziano i quarti di finale. Sabalenka, Alcaraz, Fritz in campo | Orari e diretta TV
From San Francisco to Tokyo One week on from their Laver Cup clash, it's Fritz vs Alcaraz for the title! - X Vai su X
Alcaraz domina contro Nakashima Fritz vince il derby con Korda - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca l’immediata rivincita dopo la Laver Cup - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell'ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di ... Lo riporta oasport.it
Alcaraz in semifinale all'Atp Tokyo: Nakashima battuto 6-2, 6-4. HIGHLIGHTS - Anche la caviglia sembra essere a posto, vista la quantità di numeri da circo ... sport.sky.it scrive