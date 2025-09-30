LIVE Alcaraz-Fritz 1-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | inizio spettacolare e pieno di vincenti!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio, dritto. 40-30 Non ha risposto Alcaraz. 30-30 Altro punto clamoroso: palla corta millimetrica di Alcaraz e poi chiusura di volo. 30-15 Arriva e recupera in modo vincente Alcaraz sulla smorzata non eccezionale. 30-0 Ace (2°). 15-0 Servizio e dritto anomalo Fritz. 1-1 Palla corta vincente. A-40 Esce di nulla il cross di dritto di Fritz. Seconda 40-40 NOOO primizia di rovescio vincente lungoriga dopo il servizio. Dentro o fuori Alcaraz; Qui dentro! 30-40 Beh, che scambio ha giocato Taylor amici! Risposta sulla riga, controbalzo difensivo spaziale di Alcaraz ma l’americano è on fire e continua a smistare. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - fritz
Pronostico Fritz-Alcaraz: lo statunitense può sognare con il servizio
Wimbledon 2025, iniziano i quarti di finale. Alcaraz e Fritz mettono nel mirino lo scontro diretto
Wimbledon 2025, oggi 8 luglio: iniziano i quarti di finale. Sabalenka, Alcaraz, Fritz in campo | Orari e diretta TV
From San Francisco to Tokyo One week on from their Laver Cup clash, it's Fritz vs Alcaraz for the title! - X Vai su X
Paolini, Musetti e Cobolli in campo a Pechino Alcaraz e Fritz impegnati a Tokyo L'orario dei match ? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca l’immediata rivincita dopo la Laver Cup - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell'ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di ... Si legge su oasport.it
Classifica ATP, Sinner-Alcaraz: sfida per il numero 1 a distanza. Chance per Jannik a Pechino, Carlos teme Fritz - La sfida per il numero 1 ATP tra Sinner e Alcaraz riparte a distanza con Jannik a Pechino per accorciare e Carlos che non può guadagnare a Tokyo e teme lo spauracchio Fritz ... Da sport.virgilio.it