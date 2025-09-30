LIVE Alcaraz-Fritz 1-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | inizio spettacolare e pieno di vincenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio, dritto. 40-30 Non ha risposto Alcaraz. 30-30 Altro punto clamoroso: palla corta millimetrica di Alcaraz e poi chiusura di volo. 30-15 Arriva e recupera in modo vincente Alcaraz sulla smorzata non eccezionale. 30-0 Ace (2°). 15-0 Servizio e dritto anomalo Fritz. 1-1 Palla corta vincente. A-40 Esce di nulla il cross di dritto di Fritz. Seconda 40-40 NOOO primizia di rovescio vincente lungoriga dopo il servizio. Dentro o fuori Alcaraz; Qui dentro! 30-40 Beh, che scambio ha giocato Taylor amici! Risposta sulla riga, controbalzo difensivo spaziale di Alcaraz ma l’americano è on fire e continua a smistare. 🔗 Leggi su Oasport.it

