LIVE Alcaraz-Fritz 0-1 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | iniziata la finale Sinner spettatore interessato!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 NOOO primizia di rovescio vincente lungoriga dopo il servizio. Dentro o fuori Alcaraz; Qui dentro! 30-40 Beh, che scambio ha giocato Taylor amici! Risposta sulla riga, controbalzo difensivo spaziale di Alcaraz ma l’americano è on fire e continua a smistare. Poi lungo di millimetri il lungoriga di rovescio dell’iberico: chance di break! 30-30 Largo il dritto difensivo di Alcaraz. 30-15 Lungo di poco il lob di Fritz. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Servizio e dritto pauroso Alcaraz. Controbalzo pazzesco, che velocità di braccio ha questo campione! 0-1 Molto bene Fritz in avvio! 40-30 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
