Lite tra amici finisce nel sangue a Roma | 31enne fermato per tentato omicidio

L'aggressione all'Appio Latino. Una discussione tra due conoscenti si è trasformata in un violento accoltellamento nel quartiere Appio Latino, a Roma. I fatti risalgono al 4 settembre 2025, quando un 35enne è stato colpito al torace con più fendenti da un amico. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La ricostruzione degli investigatori. Le indagini si sono concentrate sulla cerchia di amicizie della vittima e hanno portato a un 31enne di origine egiziana, sospettato dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del VII Distretto San Giovanni, il litigio sarebbe iniziato all'interno della casa del ferito per poi degenerare in strada.

