Lite per un volo e poi l' aggressione | colpisce agente di viaggi con una sedia
È stato denunciato per lesioni aggravate un cittadino originaria della Romania di 41 anni che, nel pomeriggio di ieri lunedì 29 settembre, ha aggredito con una sedia il titolare di un’agenzia di viaggi in via Cairoli, nel centro cittadino. L’episodio si è verificato intorno alle 17:05 ed è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: lite - volo
“Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia
Lottatore di arti marziali miste cacciato da un volo all'aeroporto di New York dopo lite con passeggeri per i bagagli nella cappelliera - VIDEO
E' accaduto dopo una lite alla fermata. La vittima, dopo un volo di un metro e mezzo, si è rialzata da sola. https://ift.tt/YjaA0RM - X Vai su X
++ VIOLENTA LITE NELLA NOTTE ++ https://www.friulioggi.it/udine/udine-aggredito-bar-via-longarone-29-settembre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook
Lite per la viabilità degenera a Padova, studente preso a bastonate: aggressione furiosa in strada - Studente 25enne aggredito a Padova dopo lite stradale: identificato e indagato un giovane moldavo. Da virgilio.it
Lite al parco a Voghera, accoltellato ragazzo di 15 anni: grave in ospedale. Ferito anche coetaneo - Pavia, per il giovane, uno studente di origine nordafricana, si tratta della seconda aggressione in due anni Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nei giardinetti di piazzale Crosione. Segnala milano.repubblica.it