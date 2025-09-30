Lite per un volo e poi l' aggressione | colpisce agente di viaggi con una sedia

È stato denunciato per lesioni aggravate un cittadino originaria della Romania di 41 anni che, nel pomeriggio di ieri lunedì 29 settembre, ha aggredito con una sedia il titolare di un’agenzia di viaggi in via Cairoli, nel centro cittadino. L’episodio si è verificato intorno alle 17:05 ed è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: lite - volo

