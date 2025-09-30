Lite in un night club di Viterbo finisce a coltellate due feriti
Un'accesa lite degenerata fino all'uso del coltello. È successo sabato notte, 27 settembre, in un night club del Poggino a Viterbo. In pochi istanti la discussione tra due uomini è sfociata in un colpo di lama al mento di un giovane di origine rumena, sfiorando il collo ma fortunatamente evitando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Affollano night club in pieno giorno, locale chiuso e avventori multati - I carabinieri della Compagnia di Viterbo unitamente ai Nas di Viterbo, hanno effettuato di iniziativa un controllo ispettivo, ... Lo riporta ilmessaggero.it
Viterbo – Chiuso Night per violazione norme anticovid - VITERBO – I Carabinieri della Compagnia di Viterbo unitamente ai Carabinieri del NAS di Viterbo, hanno effettuato di iniziativa un controllo ispettivo, igienico sanitario e strutturale dei un locale ... Come scrive etrurianews.it