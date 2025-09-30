Lite in un night club di Viterbo finisce a coltellate due feriti

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'accesa lite degenerata fino all'uso del coltello. È successo sabato notte, 27 settembre, in un night club del Poggino a Viterbo. In pochi istanti la discussione tra due uomini è sfociata in un colpo di lama al mento di un giovane di origine rumena, sfiorando il collo ma fortunatamente evitando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

lite - night

