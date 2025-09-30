Lite in famiglia al San Leonardo | 28enne va in escandescenza distrugge una vetrata e prende a pugni i poliziotti Fermato col taser e arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino ivoriano di 28 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Intorno alle ore 13.20 di domenica 28, su disposizione della Sala Operativa, un equipaggio delle Volanti della Questura è intervenuto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Lite in una casa famiglia, minore aggredisce i poliziotti e finisce nei guai

Evasione dai domiciliari dopo la lite in famiglia: arrestato dai Carabinieri

Lite in famiglia in un'abitazione in centro: denunciato uomo, aveva il Daspo da Viterbo | VIDEO

Violenta lite in famiglia a Formigine dove il 27enne, per motivi economici, vive con l’ultrasettantenne. La vittima è stata soccorsa dal 118 mentre il giovane è finito in cella. "Vorrei farmi perdonare" ha detto al gip. - facebook.com Vai su Facebook

Perché nei rapporti in famiglia dobbiamo bonificare la memoria? La vicenda di una lite tra sorelle mostra come la comprensione e il perdono aiutano a liberarsi dalla schiavitù del proprio passato, migliorando i rapporti L'intervento della neuropsichiatra Marioli - X Vai su X

San Giovanni Bianco, padre accoltella il figlio tre volte al culmine di una lite in famiglia - San Giovanni Bianco (Bergamo) – Una lite in famiglia e, al culmine del diverbio, il padre che sferra tre coltellate al figlio maggiorenne. Si legge su ilgiorno.it

Gioacchino Vaccaro morto dopo una lite, chi sono i fratelli Leonardo e Antonio Failla: figli di un ex calciatore. Hanno picchiato a morte il 45enne: «Ci siamo solo difesi» - «Ci siamo solo difesi», ripetono fratelli Leonardo e Antonino Failla, fermati stamattina da polizia e carabinieri per omicidio preterintenzionale. Segnala ilmessaggero.it