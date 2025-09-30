Lite furiosa finisce nel sangue all’Appio Latino | uomo accoltellato al petto e ricoverato in gravi condizioni

Un trentunenne egiziano è stato fermato dalla Polizia di Stato a Roma per tentato omicidio dopo una lite degenerata in aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lite furiosa finisce nel sangue all8217appio latino uomo accoltellato al petto e ricoverato in gravi condizioni

© Notizie.virgilio.it - Lite furiosa finisce nel sangue all’Appio Latino: uomo accoltellato al petto e ricoverato in gravi condizioni

