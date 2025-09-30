Lite furiosa finisce nel sangue all’Appio Latino | uomo accoltellato al petto e ricoverato in gravi condizioni
Un trentunenne egiziano è stato fermato dalla Polizia di Stato a Roma per tentato omicidio dopo una lite degenerata in aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
“La chiudiamo dopo in privato”: lite furiosa tra #Fini e #LilliGruber a Otto e mezzo Guarda il video completo al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/la-chiudiamo-dopo-in-privato-lite-furiosa-tra-gianfranco-fini-lilli-gruber-8-e-mezzo #Striscialanotizia - facebook.com Vai su Facebook
Lite furiosa finisce nel sangue all’Appio Latino: uomo accoltellato al petto e ricoverato in gravi condizioni - Un trentunenne egiziano è stato fermato dalla Polizia di Stato a Roma per tentato omicidio dopo una lite degenerata in aggressione. virgilio.it scrive
Caltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia - CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno fermato un ghanese di 28 anni per tentato omicidio aggravato. livesicilia.it scrive