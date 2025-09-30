Lite fra due persone culmina con un accoltellamento arrestato un 27enne
Giovedì scorso, 25 settembre, si è verificata una lite in strada che è sfociata nel sangue. E' accaduto a Vignola, dove due nordafricani hanno avuto un diverbio che è culminato con l'aggressione da parte di un 27enne di origine tunisina nei confronti di un 61enne marocchino.Il ragazzo avrebbe. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: lite - persone
Sangue in centro storico. Lite fra quattro persone, uomo accoltellato
Colpi di pistola dopo una lite per il traffico: ferite due persone
Avella, una lite degenera in rissa durante la festa patronale: denunciate due persone
Padre e figlio feriti nel Napoletano per sedare lite tra coniugi Due persone, padre e figlio, sono rimasti feriti questa sera a Pozzuoli nel tentativo di sedare una lite tra coniugi. Gli agenti della polizia sono intervenuti in via Tranvai, nei pressi della galleria, per la s - facebook.com Vai su Facebook
La lite al bar, poi gli spari e le coltellate: due feriti. Grave un 44enne - Due le persone rimaste ferite, un 24enne e un uomo di 44 anni, con questo ultimo trasportato in gravi condizioni in ospedale. Scrive romatoday.it
Lite con coltellate nel parcheggio di un negozio a Morrovalle: due persone (entrambe straniere) portate in ospedale - Coltellate nel parcheggio di un negozio, l'Acqua e Sapone. Da corriereadriatico.it