L’Italvolley atterra a Fiumicino | bagno di folla per i Campioni del Mondo

Fiumicino, 30 settembre 2025 – Dalla festa in campo, dalle lacrime di gioia versate a Manila, all’abbraccio di Roma ai ragazzi Campioni del Mondo. Alle 20:05 di ieri sera la Nazionale maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi, ha toccato il suolo della pista dell’Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci’ e ha ricevuto l’applauso all’interno dell’aeroporto e dei numerosi media presenti al terminal 3. I primi a varcare la porta del gate e a mostrare il trofeo conquistato nelle Filippine sono stati il capitano azzurro Simone Giannelli e il ct De Giorgi; dietro di loro tutti gli altri 13 eroi seguiti dall’intero staff azzurro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

