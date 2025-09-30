L’Italia non è Gaza | perché il Pd ha collezionato l’ennesimo flop alle elezioni Regionali

L’Italia è provincia, e certamente la provincia italica, le Marche rappresentano bene l’essere provincia, fatto di piccoli, antichi e civili paesi, non è Gaza, e auspichiamo che non lo diventi. Alla fine il centrodestra nelle Marche non è andato alla grande, ma ha tenuto, pur disaffezionando il corpo elettorale che è calato di un significativo 10%. Hanno puntato gli oppositori di Acquaroli, profilo basso e molto schivo, ad una Flottilla larga, puntando più su temi nazionali, e di trend internazionale, che su tematiche locali, come la sicurezza e la riqualificazione del manifatturiero in crisi, dove ognuno faceva scarpe e mobili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

