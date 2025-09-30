L’Italia non è Gaza | perché il Pd ha collezionato l’ennesimo flop alle elezioni Regionali
L’Italia è provincia, e certamente la provincia italica, le Marche rappresentano bene l’essere provincia, fatto di piccoli, antichi e civili paesi, non è Gaza, e auspichiamo che non lo diventi. Alla fine il centrodestra nelle Marche non è andato alla grande, ma ha tenuto, pur disaffezionando il corpo elettorale che è calato di un significativo 10%. Hanno puntato gli oppositori di Acquaroli, profilo basso e molto schivo, ad una Flottilla larga, puntando più su temi nazionali, e di trend internazionale, che su tematiche locali, come la sicurezza e la riqualificazione del manifatturiero in crisi, dove ognuno faceva scarpe e mobili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - gaza
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Prigioniero nella Striscia di Gaza: Majed in Italia dopo un anno e mezzo di sofferenze
Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile - X Vai su X
Agorà. . Fine settimana di mobilitazioni in Italia a sostegno della Palestina, in decine di piazze italiane partono i presidi permanenti, chiamati «Cento piazze permanenti per Gaza». Il racconto di Laura Rizzo. #AgoraRai - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza nuovo bilancio, '232 morti' - Il bilancio aggiornato dei palestinesi di Gaza rimasti uccisi oggi nei combattimenti con Israele è salito a 232. Secondo ansa.it
A Gaza nuovo bilancio, '232 morti' - 232 palestinesi uccisi e 1700 feriti nei combattimenti con Israele secondo il ministero della sanità di Gaza. Da quotidiano.net