L’autunno è appena cominciato e già l’Italia si è inginocchiata sotto piogge violente che hanno colpito principalmente le regioni del nord e centro. Il Seveso che esonda a Milano allagando e paralizzando per diverse ore interi quartieri della città, Ischia colpita da un violento nubifragio, frane in diverse aree, strade che si trasformano in torrenti, alberi caduti. “Il Maltempo sferza il Paese”, “ondata di maltempo”. Si fa strada ancora una volta una narrazione che continua a catalogare questi eventi come casuali. Eppure tutto ciò ha un impatto forte per l’Italia e i danni causati generano perdite ingenti, che solo per il 2025 dovrebbero ammontare a 11,9 miliardi di euro, secondo le stime dell’Università di Mannheim che ha utilizzato i dati meteorologici attuali e valori comparativi storici per mostrare quanto le singole regioni dell’Unione europea siano già colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia è un hotspot climatico falcidiato da una crisi priva di margini di miglioramento