L' Italbasket riparte da Banchi | ufficiale la scelta del nuovo ct
La Federazione ha scelto il tecnico toscano come successore di Gianmarco Pozzecco. L’esordio del ct sarà giovedì 27 novembre contro l'Islanda, prima partita di qualificazioni ai Mondiali 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'ItalBasket riparte da coach Luca Banchi?
Il cammino dell'Italbasket si ferma agli ottavi La Slovenia si prende i quarti dopo aver dominato nel primo tempo (con un distacco massimo di 19 punti). Gli Azzurri danno tutto nell'ultimo periodo portandosi anche a -1! Poi la rimonta si è interrotta sul più bello.
L'Italbasket riparte da Banchi: ufficiale la scelta del nuovo ct - L'esordio del ct sarà giovedì 27 novembre contro l'Islanda, prima partita di qualificazioni ai Mondiali 2027
Ufficiale, Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico dell'Italbasket - La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi che, dopo essere stato annunciato dal presidente Giovanni Petrucci