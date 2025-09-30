L' Italbasket riparte da Banchi | ufficiale la scelta del nuovo ct

La Federazione ha scelto il tecnico toscano come successore di Gianmarco Pozzecco. L’esordio del ct sarà giovedì 27 novembre contro l'Islanda, prima partita di qualificazioni ai Mondiali 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

