Liste d’attesa l’Asp di Catania accelera con percorsi prioritari per urgenze e prestazioni brevi
L'Asp di Catania annuncia un’accelerazione nell’erogazione delle prestazioni sanitarie per i cittadini con ricette a priorità “U” (urgente) e “B” (breve), in linea con quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 390162025.Da domani sarà attivo un nuovo modello organizzativo che permetterà di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: liste - attesa
Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa
Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”
Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite
Regione Lombardia stanzia ulteriori 10 milioni di euro per accelerare il recupero delle liste d’attesa in sanità, coinvolgendo anche le strutture private accreditate. - facebook.com Vai su Facebook
“Liste d’attesa nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti” A interrogazione di Pernazza e Romizi (FI), Giambartolomei (FdI) e Tesei (Lega) ha risposto la presidente della Giunta Stefania Proietti https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notiz - X Vai su X
Liste d’attesa “aggirate”: un ortopedico denunciato a Catania - Li avrebbe favoriti, bypassando il sistema delle “lista d’attesa” e omettendo di chiedere il pagamento del ... Lo riporta livesicilia.it
Liste d’attesa, piano del Policlinico di Catania per l’azzeramento - CATANIA – Una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare l’efficienza dei servizi radiologici e mirare all’azzeramento delle liste d’attesa per le prenotazioni effettuate nel 2024 ... Segnala livesicilia.it