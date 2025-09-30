Lionard Luxury real estate Ferrari nuovo Coo
Firenze, 30 settembre 2025 - Lionard Luxury Real Estate, player in Italia per l'intermediazione immobiliare di lusso, annuncia un'evoluzione della propria struttura organizzativa con l'ingresso di due figure manageriali di vertice: Andrea Ferrari assume il ruolo di Chief Operating Officer (Coo) e Gianluca Covino quello di Chief Financial Officer (Cfo). Le nomine rientrano in un piano di evoluzione organizzativa volto a consolidare la posizione di mercato di Lionard. Con un portafoglio gestito di quasi 4.000 proprietà per un valore complessivo che sfiora i 20 miliardi di euro, l'azienda intende elevare gli standard operativi e finanziari per rafforzare la propria leadership qualitativa nel segmento luxury. 🔗 Leggi su Lanazione.it
