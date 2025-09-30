L' inverno di Blauer raccontato da Bruce Weber

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brand ha affidato al leggendario fotografo il compito di raccontare la nuova collezione. Un progetto che ruota attorno al concetto di famiglia, declinata in tutte le sue sfumature, dove l’identità del marchio incontra la visione poetica di Weber. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l inverno di blauer raccontato da bruce weber

© Vanityfair.it - L'inverno di Blauer raccontato da Bruce Weber

In questa notizia si parla di: inverno - blauer

inverno blauer raccontato bruceL'inverno di Blauer raccontato da Bruce Weber - Un progetto che ruota attorno al concetto di famiglia, declinata in tutte le sue sfumature, dove l’identità ... Scrive vanityfair.it

inverno blauer raccontato bruceModa, sul set con il fotografo Bruce Weber: "C'è bisogno di famiglia" - I retroscena della prima collaborazione tra il maestro e un brand profondamente americano Moda e arte. Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Inverno Blauer Raccontato Bruce