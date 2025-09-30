L' intossicazione da vaccino il saggio di Delarue del 1979 ancora attuale | Il ' progresso medico' è fede cieca non ricerca della verità
Un libro del 1979 che mette in discussione sieri, propaganda e sicurezza: le critiche di Delarue restano vive nel dibattito sulla salute e la libertà individuale, ancora oggi, nel post vaccino Covid Nel 1979 usciva un saggio destinato a rimanere attuale per interi decenni, ancora oggi, sul te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
