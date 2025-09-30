L’Inter per dare continuità alla bella prestazione di Amsterdam contro l’Ajax e rimanere a punteggio pieno, l’Atalanta contro il Brugge per riscattare immediatamente il 4-0 di Parigi contro i campioni in carica del Psg. Oggi, martedì 30 settembre, comincia la seconda giornata della League Phase di Champions League, con due italiane su quattro in campo ( Napoli e Juventus giocheranno domani rispettivamente contro Sporting e Villarreal). È la seconda partita delle otto previste per ogni squadra in questa fase: quattro in casa, quattro in trasferta. La squadra di Chivu, dopo l’esordio ad Amsterdam, giocheranno la prima partita dell’anno in Europa davanti al pubblico di San Siro alle 21:00, contro lo Slavia Praga che all’esordio ha pareggiato 2-2 contro il Bodo-Glimt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter oggi contro lo Slavia Praga: i gol di Esposito per la vetta della Champions. C’è anche l’Atalanta: contro il Brugge serve una vittoria