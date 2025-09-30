L’Inter oggi contro lo Slavia Praga | i gol di Esposito per la vetta della Champions C’è anche l’Atalanta | contro il Brugge serve una vittoria
L’Inter per dare continuità alla bella prestazione di Amsterdam contro l’Ajax e rimanere a punteggio pieno, l’Atalanta contro il Brugge per riscattare immediatamente il 4-0 di Parigi contro i campioni in carica del Psg. Oggi, martedì 30 settembre, comincia la seconda giornata della League Phase di Champions League, con due italiane su quattro in campo ( Napoli e Juventus giocheranno domani rispettivamente contro Sporting e Villarreal). È la seconda partita delle otto previste per ogni squadra in questa fase: quattro in casa, quattro in trasferta. La squadra di Chivu, dopo l’esordio ad Amsterdam, giocheranno la prima partita dell’anno in Europa davanti al pubblico di San Siro alle 21:00, contro lo Slavia Praga che all’esordio ha pareggiato 2-2 contro il Bodo-Glimt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: inter - oggi
Champions League 2025-2026, oggi il via! Tutte le date per l’Inter
Ritiro Inter, due tappe! Poi 4 amichevoli. Oggi un annuncio – CdS
Inter, attesa finita: oggi parte la campagna abbonamenti. Ecco tutte le principali novità
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: oggi voto in Consiglio comunale #SkySport - X Vai su X
La prima pagina della Gazzetta di oggi: ? L'INTER DECOLLA - facebook.com Vai su Facebook
Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita. Lo riporta sport.sky.it