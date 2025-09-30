L’Inter ha già scelto il primo colpo per il 2026 | ecco le cifre
Le ultime sul mercato nerazzurro: grande acquisto in difesa, tutti i dettagli Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO si è parlato molto di Inter. Focus sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri, specialmente per quanto riguarda la difesa. Il reparto arretrato necessita di uno svecchiamento, ecco perché la dirigenza di viale della Liberazione ha iniziato da tempo a muoversi. Proprio in difesa arriverà il primo colpo del 2026. In realtà parliamo di un calciatore che milita già nell’Inter, ovvero Manuel Akanji. Nel programma in onda sul canale Youtube di CM.IT, la nostra direttrice Eleonora Trotta ha rivelato che “l’Inter ha già informato il Manchester City del fatto che eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino del nazionale svizzero”, fissato a circa 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
