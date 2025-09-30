L'Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League | Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu

L'Inter domina lo Slavia Praga a San Siro: 3-0 firmato dalla doppietta di Lautaro e dal gol di Dumfries. La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inter - domina

Ranking UEFA, domina il Real Madrid: Inter terza, la posizione della Juventus è sorprendente. La classifica completa con un netto calo dei bianconeri

Svizzera Slovenia 3-0, il nuovo centrale dell’Inter Akanji domina il match: «Soffoca con facilità Sesko»

San Siro è una certezza! Tra Inter e Milan lo stadio domina in Europa per presenze

INTER-SLAVIA PRAGA 2-0 FINE PRIMO TEMPO Una sola squadra in campo. L'Inter domina e controlla la partita, stappata dall'errore incredibile di Stanek. Segna Lautaro, poi raddoppia Dumfries - X Vai su X

La Veikkausliiga 2025 è la trasposizione calcistica di un film di Quentin Tarantino. L'Inter Turku domina la fase a girone unico, chiudendo la 19° giornata da imbattuta a +6 sul KuPS. A 3 giornate dai Playoff per il titolo, 6 punti sono un vantaggio importante. - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Si legge su fanpage.it

Inter-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. Secondo sport.sky.it